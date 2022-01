A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou neste sábado (01) um menino de 5 anos que estava perdido em Matinhos, no Litoral do Estado. A criança ficou desaparecida por cerca de 50 minutos e foi encontrada, a 1,5 quilômetro de onde havia sido vista pelos pais na última vez.

A mãe da criança foi à Delegacia da PCPR em Matinhos e registrou o desaparecimento. Segundo ela, os familiares estavam organizando itens na areia da praia, quando o menino foi brincar no mar e se perdeu. Imediatamente a equipe da PCPR iniciou as buscas. O menino foi localizado perto do Pico de Matinhos.

O delegado da PCPR Marcos Maurício Pestano, que atuou na ocorrência, alerta para os cuidados com as crianças durante a temporada. “É importante que os responsáveis procurem uma unidade policial ou corpo de bombeiros e coloque a pulseira de identificação nos filhos”, disse.

Cuidados

A PCPR orienta para que assim que chegarem à praia, os familiares utilizem a pulseira de identificação, que é distribuída pelos policiais civis. O acessório traz o nome da criança e telefone para contato.

É importante que os responsáveis combinem com as crianças um ponto de referência fixo, como prédios, placas ou estabelecimentos comerciais e que não descuidem delas em hipótese alguma. Além disso, é importante orientar para que não se afastem e que, caso se percam, procurem ajuda com um policial ou guarda-vidas.

A PCPR ainda orienta para que os responsáveis não deixem as crianças sob vigilância de desconhecidos, mesmo que em curtos períodos de tempo.