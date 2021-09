Cerca de 1,5 tonelada de maconha foram apreendidas em estacionamentos da região central de Curitiba, na noite de sexta-feira (24). Segundo a Polícia Civil (PCPR), a droga pertencia ao crime organizado que abastece a capital. Um homem e duas mulheres, de 27, 28 e 35 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Durante a operação da PCPR também foram apreendidos cinco veículos, sendo um Porsche, três Fiorinos, uma Kombi e um Citroên, duas balanças de precisão, três celulares, cinco munições de pistola calibre 9 mm e cerca de R$ 12 mil.

De acordo com as informações da polícia, a Kombi estava carregada com a maconha em um estacionamento da Avenida Vicente Machado. O automóvel servia como depósito. No local, o homem suspeito foi abordado e preso em flagrante ao ir buscar um pacote. Na sequência, foram localizadas duas Fiorinos. Uma delas na Rua 24 horas e a outra na Rua Desembargador Motta.

Na casa do homem e de uma das mulheres foi localizado mais um veículo, um Citroen, com mais 21 quilos de maconha. No carro foi encontrado um cartão de estacionamento que possibilitou a localização de uma terceira Fiorino, com mais de 461 quilos de droga.

Na sequência, os policiais chegaram a outro endereço, onde foram apreendidos R$ 12.950 em dinheiro e um Porche.

A PCPR ainda não deu mais detalhes da investigação. Uma entrevista coletiva sobre os fatos deve ocorrer na próxima segunda-feira (27).

