Uma onça que teria arrastado um cão para dentro de uma área de mata no Fazendinha, em Curitiba, nesta terça-feira (7), está sendo procurada pelo Batalhão de Polícia Ambiental de Curitiba (Força Verde). Segundo a assessoria da Polícia Militar (PM), o chamado foi aberto pelo dono do cachorro por volta das 9h, nas redondezas da Rua General Potiguara. O animal ainda não tinha sido localizado até por volta das 15h.

Segundo a PM, as equipes da Força Verde informaram que encontraram vestígios de uma onça e, por isso, as buscas continuam. Os vestígios encontrados eram pegadas, que estavam próximas da entrada de um matagal.

A Tribuna do Paraná fez uma busca rápida da área da ocorrência no mapa do Google e, pelas fotos de satélite, foi possível visualizar que não há um grande matagal na região, mas há alguns trechos de lotes que ainda possuem área verde.

Um ponto de referência utilizado no sistema da PM para localizar o endereço foi o Frigorífico Copacol, conhecido na região.

Outra onça

Essa não é a primeira vez que uma onça aparece na área urbana da grande Curitiba. Em agosto de 2020, uma onça-parda foi capturada em um terreno no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, região metropolitana, e foi encaminhada para a Serra do Mar, onde retornou à natureza. O animal foi levado por policiais da Força Verde com a colaboração do Instituto Ambiental do Paraná (IAT) para a Mata Atlântica, seu habitat natural.