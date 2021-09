A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da sociedade paranaense com informações que auxiliem na identificação do suspeito por um roubo seguido de estupro, ocorrido no último dia 23 de agosto, em Curitiba. A participação da população é fundamental para tirar o suspeito de circulação.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia, ou (41) 3219-8600 diretamente à equipe de investigação.

Na ocasião do crime, a vítima foi abordada pelo suspeito no estacionamento de um supermercado, no bairro Uberaba. O indivíduo a ameaçou com uma arma e a levou até um terreno baldio, no bairro Umbará, onde a estuprou. Em sequência, mandou que a vítima entrasse no veículo, a deixou em uma rua e fugiu com o carro dela.