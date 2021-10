Uma quadrilha especializada em roubar carros de luxo em Curitiba é alvo de uma grande operação da Polícia Civil do Paraná. Equipes estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (5) para cumprir cinco ordens judiciais contra envolvidos em roubos a estes veículos premium.

Imagens divulgadas pela Polícia mostram uma das investidas da quadrilha, contra um proprietário de um Audi. Três marginais aproveitam o momento em que o homem estaciona o carro para praticar o roubo. O motorista é colocado de joelhos na rua e uma mulher que estava com ele também é retirada do carro. Em seguida os marginais arrancam com o Audi.

Ao todo são 2 mandados de busca e 3 de prisão. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Colombo e São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

A PCPR chegou até o grupo criminoso após investigações de alta complexidade. Ao menos 11 veículos foram roubados pelos suspeitos. Os crimes ocorreram em 2020 e 2021.

