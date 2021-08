A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (06), 15 ordens judiciais contra traficantes de Curitiba e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A missão dos policiais civis é cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Anteriormente a Polícia tinha divulgado como 25 o número de mandados, informação que foi corrigida na sequência.

+Viu essa? Sanepar aperta sistema de rodízio na RMC a partir de quarta-feira; veja como fica

Segundo as investigações, a polícia descobriu que os indivíduos adquiriam o entorpecente em Fazenda Rio Grande e transportavam até uma residência no bairro São Braz, em Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Jaime Lerner pode ser o nome de nova ponte gigante no Paraná, após homenagem em Curitiba

>> Panfleteira de Curitiba é destaque na difícil profissão: “Feliz e agradecida”

Em seguida, as drogas eram levadas até os pontos de venda localizados na comunidade “Portelinha”, no bairro Santa Quitéria, também na capital. O líder do grupo criminoso está preso. Ele e sua companheira controlavam o tráfico.

Web Stories