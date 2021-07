A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a foto e o nome de um homem suspeito de ser o autor de roubo seguido de estupro, contra a funcionária de uma loja, ocorrido na sexta-feira (9), no Centro de Curitiba. Segundo a Polícia, o nome do suspeito foragido é Guilherme Penkal.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando na loja quando foi surpreendida pelo homem armado. Ele ameaçou a vítima com uma arma, a estuprou e em seguida roubou uma quantia em dinheiro, o celular da mulher e as chaves da loja.

Conhece o suspeito?

A polícia pede a colaboração da população com informações sobre o paradeiro do foragido. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou pelo (41) 3219-8600, diretamente à equipe de investigação.