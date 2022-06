Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Civil (PCPR) está nas ruas de Curitiba para cumprir sete ordens judiciais, sendo três de prisão e quatro de busca e apreensão, resultados da investigação do latrocínio. A ação ocorre simultaneamente nos bairros Fazendinha, Parolin e Santa Cândida.

Um dos suspeitos, segundo a PCPR, é policial militar. A ação acontece com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar (PM). De acordo com as informações da polícia, o suspeito está desaparecido desde o dia 14 de março de 2021.

Durante a ação, os policiais civis informaram que já apreenderam um veículo, cheques e celulares. Os policiais militares recolheram a arma e carregadores que o policial militar utilizava em serviço.

A vítima de homicídio, segundo as investigações da PCPR, possuía um alto valor em dinheiro em sua conta bancária. Na residência onde ele morava, a PCPR apurou que itens pessoais da vítima haviam sumido. Além disso, foram verificadas marcas de sangue. O nome da vitima, Ivo Mueller, foi divulgado pela PCPR.

Os suspeitos teriam ateado fogo na vítima. O corpo não foi localizado até o momento. Os suspeitos são investigados pelos crimes de ocultação de cadáver e latrocínio.

Denúncias

A PCPR segue investigando o caso e solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do número (41) 3218-6100, diretamente à de investigação.

