A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira (16) em seu portal na internet, dois editais sobre o processo seletivo para contratação de estagiários no âmbito da instituição. As vagas serão abertas na próxima segunda-feira (23).

Os editais orientam os interessados para o preenchimento de vagas de estágio não obrigatório destinadas aos estudantes de nível médio regular, médio profissional, técnico subsequente, superior. Ao todo, 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência.

LEIA TAMBÉM:

>> Novo atacarejo na região metropolitana de Curitiba irá gerar 250 empregos diretos

>> Coca-Cola abre mais de 1,5 mil vagas de emprego, quase 400 são no Paraná

Diferente dos anos anteriores, agora é realizado um processo seletivo de cunho classificatório de acordo com a avaliação do histórico escolar/boletim ou do índice de rendimento acadêmico (IRA) e curricular. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site da PCPR.

Serão classificados estudantes que apresentarem média igual ou superior a 70. Uma lista classificatória será divulgada no site da PCPR e os nomes dos classificados serão encaminhados à unidade policial demandante. Os três melhores candidatos pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão convocados para a entrevista na unidade.

Para fazer parte do processo seletivo é preciso cumprir alguns requisitos entre eles: possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, ter 18 anos ou mais, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual e pertencer a uma das Instituições de Ensino conveniadas com o Governo do Paraná.

Para mais informações acesse www.policiacivil.pr.gov.br/estagio.

Web Stories