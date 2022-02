A Polícia Civil do Paraná fez um mutirão e confeccionou 310 Carteiras de Identidade durante a terceira fase de força-tarefa em Guaraqueçaba, no Litoral do Estado. Esta etapa foi realizada entre terça e sexta-feira (8 e 11).

Durante esta fase, o mutirão atendeu a população local na confecção de RGs e também na realização de serviços de polícia judiciária. Ao todo foram feitas 64 ações referentes a 25 procedimentos. Entre os procedimentos estão oitivas, intimações e diligências investigativas.

O objetivo da força-tarefa é levar serviços de polícia judiciária à população local, dando continuidade aos trabalhos realizados anteriormente.

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a PCPR irá promover uma força-tarefa nas ilhas do Litoral Paranaense. Serão realizados serviços de polícia judiciária para os moradores locais.

Matinhos

Neste final de semana, a Polícia Civil do Paraná está atuando com a van na Operação Verão Paraná- Viva a Vida 2021/22, no Litoral do Estado. Equipes estão à disposição da população e dos veranistas neste sábado (12) e domingo (13), das 10h às 18h, na praia de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Estado, para confecção de boletins de ocorrência, entrega de pulseiras de identificação para as crianças e orientações quanto às atribuições da polícia judiciária.

O atendimento tem a finalidade de aproximar a Polícia Civil dos veranistas e também contribuir com a inibição da criminalidade.