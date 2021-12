A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou a operação Verão Paraná – Viva a Vida nesta sexta-feira (10) em todo o Litoral do Estado. A atuação da PCPR acontecerá até o dia 7 de março de 2022 e irá abranger as cidades de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Paranaguá.

Durante 88 dias, a PCPR irá reforçar seu efetivo regular com mais de 150 policiais civis, sendo 16 delegados, 34 escrivães, 94 investigadores e 8 papiloscopistas, para garantir maior segurança aos moradores e turistas.

Segundo o delegado da PCPR e coordenador da Operação Verão Paraná, Gil Rocha Tesserolli, o reforço nas unidades serve para proporcionar maior segurança tanto para o cidadão local quanto para o turista.

”Nós realizaremos um reforço no trabalho da polícia judiciária, de investigações, registro de boletins de ocorrência e realização de operações”, conta Tesseroli.

O delegado da PCPR Cristiano Quintas, coordenador adjunto da operação, declara que neste verão são esperados mais turistas do que no passado. “Estamos capacitados para atender essa demanda maior”, afirma Quintas.

Planejamento

Durante a semana, foi feito todo o planejamento com relação aos servidores. Todos estão prontos para atender às demandas de polícia judiciária, assim como de atendimento geral da população local e turistas.