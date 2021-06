A Polícia Civil do Paraná prendeu na madrugada deste sábado (5) sete organizadores de festas clandestinas em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa e infração de medida sanitária preventiva. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.

No momento do flagrante, 64 pessoas se aglomeravam em uma festa, realizada em local fechado e com pouco espaço, na zona rural de São José dos Pinhais. No local havia grande quantidade de bebidas alcoólicas. Também foram encontradas muitas porções de drogas que se espalhavam por quase todo o chão do salão.

As investigações da polícia apontam que, ao menos, um dos organizadores presos seja o responsável pela realização de inúmeras festas clandestinas, desde o início da pandemia. A ação da Polícia Civil foi conduzida em cumprimento ao decreto estadual número 940/2021, que estabelece medidas restritivas por conta da pandemia.