Depois de constantes reclamações sobre a dificuldade de se conseguir uma vaga agendada para fazer a 1.ª ou a 2.ª via do registro geral (RG), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que irá dobrar o número de vagas mensais para o atendimento presencial a partir desta terça-feira (09). Serão 9.200 vagas por mês, mais que o dobro comparado as 4.400 vagas atuais.

Um dos principais objetivos é atender os casos de pessoas que tenham urgência para obtenção do documento que é solicitado para um emprego, questões médicas, negócios, viagens, entre outros. Com as novas vagas, não haverá a necessidade de agendamento pela internet, exclusivos para esses casos. Os atendimentos dos casos de urgência serão feitos no Posto Central, das 8h às 18h, por ordem de chegada.

“Estamos deslocando papiloscopistas de outras áreas para atenderem a população que necessita de atendimento presencial. Estas medidas não têm prazo para acabar e consequentemente devem desafogar o agendamento online dos casos sem urgência comprovada”, afirma o delegado Marcus Michelotto, diretor do Instituto de Identificação do Paraná.

URGÊNCIA

São considerados casos de urgência as situações em que o cidadão não pode esperar para tirar ou renovar o RG. A partir de agora não precisa realizar agendamento, somente a apresentação de um comprovante que demonstre a urgência de emissão e os documentos obrigatórios, como Certidão de Nascimento, Documento de Identidade original do responsável e/ou Certidão de Casamento.

Para atender o público, o Instituto de Identificação irá começar a atender também aos sábados, somente para agendamento online. Serão disponibilizadas 200 vagas por dia, com horário de atendimento entre 8h e 14h. Esta disponibilização será aberta todas as quintas-feiras no site da PCPR.

Atendimento via agendamento online:

– Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

– Sábado, das 8h às 14h.

Atendimento de casos de urgência:

– Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Serviço

IIPR Posto Central – R. Pedro Ivo, 386 – Centro, Curitiba

