A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai realizar uma força-tarefa com efetivo empregado em diárias extrajornada no dias 13 e 20 de novembro, das 7h às 19h, em 70 unidades policiais do Estado. O objetivo é atuar nas investigações de inquéritos policiais que já estão em andamento, buscando acelerar suas conclusões e encaminhamento ao Poder Judiciário.

Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, o emprego das diárias extrajornada é organizado para atender especificamente as principais demandas existentes. “A certeza que temos é que a medida vai aumentar bastante a produtividade e a qualidade do serviço prestado aos paranaenses. Além disso, o policial é premiado financeiramente pela sua atuação extrajornada”, disse.

O plano de trabalho consiste em um reforço na área de investigação. Para isso serão realizadas oitivas, diligências e cumprimento de ordens de serviço. Ao todo, cerca de 500 policiais civis se inscreveram para participar da força-tarefa. A ação será realizada fora do horário de trabalho do policial, que receberá diária extrajornada pela atividade.

O delegado do Grupo Auxiliar Financeiro, Kleudson Moreira, afirma que a ação é positiva para a PCPR. “A ideia é que essa força-tarefa seja um piloto. A expectativa é que a partir de janeiro do ano que vem isso se repita mensalmente e que, cada vez mais, haja interesse dos policiais e das unidades policiais em participar”, afirmou.

Os policiais empregados poderão receber até R$ 720 a mais, de acordo com a carga horária trabalhada.

Cada unidade participante encaminhou as metas que pretende alcançar e o número de policiais necessários. Com base nisso, foi aberto um edital para que os policias se inscrevessem voluntariamente.

A Diária Especial por Atividade Extrajornada Voluntária foi regulamentada para Polícia Civil por meio do Decreto nº. 7634 de 12 de maio de 2021. A partir de junho de 2021 as unidades policiais, de forma individualizada, começaram a trabalhar em atividade extrajornada. Agora, com a formação de força-tarefa de dimensão estadual, os resultados serão intensificados.