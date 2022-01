A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou do lixo quatro gatos recém-nascidos na manhã de quarta-feira (19), em Matinhos, no Litoral do Estado. A ação aconteceu em meio ao Verão Paraná – Viva a Vida. Os animais foram encontrados dentro de um saco de lixo, ainda com o cordão umbilical, e levados a uma associação de proteção aos animais, onde já receberam os devidos cuidados.

Os gatos serão encaminhados para adoção. A PCPR ressalta que abandono de animais é crime. Há investigações em andamento para localizar o responsável. A tipificação do crime está na Lei de Crimes Ambientais e na Constituição Brasileira. O Paraná também tem uma lei específica sobre o tema (20.810/2021), que visa conscientizar a população em geral de que o abandono de animais, além de um ato cruel, é crime passível de punição legal.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do suspeito. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 Disque Denúncia.

