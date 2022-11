A investigação que apurava a morte de Phelipe Francisco Lourenço, de 25 anos, ocorrida no dia 13 de agosto, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, foi encerrada pela Polícia Civil. Segundo o inquérito policial que foi concluído, a morte não tem relação com homicídio ou suicídio.

Na investigação, a delegada Tathiana Guzella ouviu testemunhas pessoas que estavam com ele momentos que antecederam a morte. Câmeras de segurança mostram o jovem caindo pelo local da festa e escalando uma das grades para retornar a Pedreira após o fim do evento.

“Inúmeras testemunhas e amigos da vítima informaram que eles consumiram bebida alcoólica e alguns relataram que consumiram até maconha. Eles saíram juntos ao fim do evento, e o interessante que as câmeras de segurança mostram toda a situação. Com o laudo apresentando pela polícia cientifica, há a exclusão da hipótese de homicídio ou de suicídio. O laudo aponta que ele caiu da parte mais alta, uma altura de 14,80 metros, ou ele pulou buscando sair do lugar pois foi perseguido. As imagens são originais e sem corte”, disse a delegada em entrevista para a RPC.

Defesa rebate Polícia Civil

De acordo com a advogada Louise Assad, não foi realizada perícia nas imagens divulgadas pela empresa responsável pela vigilância. “ Não foi feita a perícia nas imagens da empresa, e a família aguarda as providências do Ministério Público para melhor elucidação do caso”, comentou Assad. Desde que o caso ocorreu, familiares de Phelipe questionam a possibilidade de agressão contra o jovem.

Relembre o caso

Phelipe foi encontrado desacordado no lado da Ópera de Arame durante a madrugada, após participar da festa universitária Muvuca, na Pedreira Paulo Leminski. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Amigos do estudante estiveram na manhã seguinte da morte na frente da Pedreira Paulo Leminski em busca de informações sobre o ocorrido. A ideia era realizar também uma manifestação pedindo justiça, mas ao receberem a notícia que a Ópera de Arame iria abrir ao público após a morte do amigo, alguns amigos resolveram promover um quebra-quebra. A Ópera de Arame fica ao lado da Pedreira Paulo Leminski. Vidros da loja que vende artesanatos e produtos relacionados à Curitiba foram quebrados.