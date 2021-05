A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está cumprindo nesta terça-feira (18), 14 mandados de prisão contra suspeitos de violência sexual contra crianças e adolescentes, em cidades como Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa, Maringá e Foz do Iguaçu. De acordo com a investigação, os acusados são suspeitos de venda e produção de pornografia infantil.

A operação contou com a participação de todas as delegacias especializadas na proteção à criança e adolescentes no Paraná (Sicride). No Paraná, somente no primeiro trimestre de 2021 foram registradas 1072 ocorrências de abuso sexual cujas vítimas são crianças e adolescentes, ou seja, quase 12 casos por dia.

O número apresentado é menor, se comparado ao mesmo período de 2020, quando foram registrados 1210 casos. Os dados fazem parte do Relatório de Análise Criminal do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE), que é o órgão oficial que regulamenta a parte estatística das Polícias no estado.

De acordo com a delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes de Curitiba (Nucria), Ellen Victer, a redução não quer dizer que os casos estejam diminuindo, mas que alguns casos podem não ter sido oficializados em boletins de ocorrência. “Isso a gente atribui a subnotificação, pois algumas pessoas não comparecem a uma delegacia para registrar. O caminho para uma denúncia é ligar no disque 100 ou no 181. Denúncias de crimes ocorridos em Curitiba também podem ser denunciados no telefone 41 3270-3370”, salientou a delegada.

Dia Nacional de Combate ao Abuso

Nesta terça, é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A data foi instituída oficialmente com a lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, em memória de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos, que foi raptada, drogada, estuprada e assassinada em Vitória, no Estado do Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973.

Anualmente, a PCPR realiza campanhas e ações para relembrar esse dia com a finalidade mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Além de combater o abuso e a violência sexual infantil.