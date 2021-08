A Polícia Civil do Paraná está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (20), para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão contra organização criminosa que mantinha laboratórios de produção de drogas em Curitiba e também na região metropolitana.

+É Ouro! Paraná tem apenas uma mina, na região de Curitiba, mas o rendimento é milionário; saiba mais

A Polícia chegou até os indivíduos após investigações de alta complexidade que apontaram que o grupo criminoso gerenciava e produzia cocaína em laboratório.

O líder do grupo criminoso foi preso no dia 24 de julho deste ano. Um dos comparsas foi preso em julho. Durante as investigações, a PCPR já flagrou dois laboratório de drogas comandados pelo grupo criminoso.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Web Stories