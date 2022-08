Mais de 61 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (31).

A droga era transportada em um fundo falso no teto de um automóvel, que foi abordado na BR-376, em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Os PRFs perceberam que o veículo estava com as características alteradas e localizaram o fundo falso. Nele estavam os 60 tabletes, que totalizaram 61,7 quilos da droga.

O carro também conta com um dispositivo que, sendo acionado por meio de um botão no painel, solta fumaça pelo escapamento a fim de ludibriar os policiais em caso de perseguição.

O motorista de 49 anos, morador de São José dos Pinhais, foi preso. Ele trazia a droga de Foz do Iguaçu para Barra Velha/SC.

Esta é a segunda grande apreensão de pasta base de cocaína feita pela PRF nesta semana na Região Metropolitana de Curitiba. Outros 61 quilos foram apreendidos segunda-feira (29), em uma motocicleta em Campo Largo.