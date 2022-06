Uma denúncia anônima por meio do 181, policiais ambientais do Paraná descobriram um local em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, que abrigava 32 pássaros silvestres em gaiolas, ou seja, em situação irregular. O responsável pelo local caçava estas aves, o que é proibido.

Segundo policiais do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, foi aplicado um auto de infração ambiental no valor de R$ 16 mil, além de um termo circunstanciado contra o responsável pelo local, que não teve nome revelado.

No local existiam 32 pássaros além de 30 gaiolas. Entre as aves capturadas pelo infrator estavam sanhaços, famosos pelo seu canto e com alto valor no mercado ilegal.

Foto: Divulgação/Polícia Ambiental.

