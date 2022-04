Um homem de 31 anos condenado pelos crimes de homicídio e roubo foi preso nesta segunda-feira (11) por guardas municipais do Grupo Tático de Motos (GTM) do núcleo do Boqueirão. A detenção aconteceu após uma abordagem na Praça Onofre Silvestre, no Alto Boqueirão, quando a equipe suspeitou que o homem tinha apresentado uma identidade falsa.

Após o cruzamento de informações com o sistema da Polícia Civil, os guardas verificaram a identidade do homem e os mandados de prisão expedidos contra ele em Curitiba nos anos de 2014 e 2016. Ele foi conduzido à Delegacia de Vigilância e Capturas da Polícia Civil.

Na mesma praça, na última quinta-feira, guardas municipais prenderam outro foragido da Justiça, procurado pelo crime de estupro.

A abordagem a pessoas suspeitas integra as atividades cotidianas dos guardas municipais em praças, parques e ruas da cidade, em meio ao patrulhamento preventivo e rondas feitas 24 horas por dia.