As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) abordaram um barracão na região central de Curitiba no fim da tarde desta quinta-feira (27) e flagraram aproximadamente 120 pessoas idosas em aglomeração em um bingo clandestino. A abordagem foi possível graças a uma denúncia que indicou à Polícia Militar a atividade irregular e que desrespeita as medidas de prevenção ao coronavírus.

De acordo com o coordenador da AIFU, capitão Ronaldo Carlos Goulart, a denúncia indicava movimentação de idosos no local. As equipes policiais foram até o endereço para averiguar as informações. “Os policiais militares constataram aglomeração de aproximadamente 120 pessoas no barracão. Também foram apreendidos materiais utilizados para o bingo”, explicou.

Operação da Polícia Militar do Paraná – Curitiba, 27/05/2021 – Foto: PMPR/SESP-PR

Ao todo, foram apreendidos 12 CPUs, cinco caixas de som e cinco monitores. Ainda segundo o capitão, cada um dos frequentadores foi notificado e recebeu uma multa de R$ 5 mil aplicada pelos agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Os responsáveis, por sua vez, foram encaminhados para assinatura de Termo Circunstanciado. “Foram encaminhadas, por infringir medida sanitária, as duas pessoas que seriam responsáveis pela atividade ilegal. Um deles, reincidente, recebeu multa de R$ 120 mil, e para o outro a multa foi R$ 5 mil”, disse o capitão.

Ação intensiva

A ação já faz parte da nova estratégia de fiscalização sobre o novo decreto, que terá validade a partir desta sexta-feira (28). Mais ações integradas vão evitar aglomerações clandestinas em todo o Paraná. Também haverá mais fiscalização no trânsito e na comercialização e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos fora do horário estabelecido. Mais policiais nas ruas também garantirão o cumprimento do chamado “toque de recolher”.

Colapso

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta quinta-feira (27), 987 novos casos de covid-19 e 25 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Vinte e um destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. A taxa de ocupação dos 539 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 106%.