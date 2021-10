A Polícia Civil do Paraná (PCPR) alerta a população sobre o uso de armas de brinquedo, em especial as crianças. De acordo com a lei estadual, a segunda semana do mês de outubro é destinada à orientação para o desarmamento infantil.

O objetivo principal da data é debater as consequências que o uso de armas na infância pode provocar na vida das crianças e dos adolescentes, já que o uso de armas na infância podem incentivar a criminalidade na adolescência ou na idade adulta.

Atualmente, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, está proibida a fabricação e a venda de simulacros de armas, inclusive de brinquedo. Ficando fora da proibição apenas as réplicas e as imitações destinadas à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado.

A polícia alerta que a utilização de simulacros e armas de brinquedo podem acarretar em responsabilidade criminal, como por exemplo em um fato ocorrido em Jaguaraíva, nos Campos Gerais, no último sábado (09). Na ocasião, a um grupo de jovens ameaçaram e fizeram apologia ao crime com armas de brinquedo.

Os indivíduos estavam fantasiados de personagens da série espanhola “La Casa de Papel” quando, munidos de armas falsas, adentraram estabelecimentos comerciais e ameaçaram pessoas que estavam no local. Após investigação, a polícia concluiu que os suspeitos utilizavam armas de brinquedo e fingiram um assalto.

Os indivíduos foram identificados e devem prestar esclarecimentos. Eles foram autuados pelos crimes de ameaça e apologia ao crime.

O delegado Dereck Moura Jorge afirma que na atualidade as notícias relativas a eventos criminosos colocam a população num estado de constante medo. “O uso, porte e ostentação de armas de brinquedo, devem ser evitadas, a fim de não ampliar esta sensação de insegurança e ocasionar respostas indevidas da população.” finaliza Moura.

