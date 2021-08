A operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) da Polícia Militar desta quinta-feira (12), em Curitiba, fiscalizou 11 estabelecimentos, com fechamento de cinco deles. Três pessoas foram encaminhadas para lavratura de Termo Circunstanciado por envolvimento com jogos de azar. A ação foi desencadeada em cumprimento às medidas de prevenção ao coronavírus, e também contou com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal do Urbanismo.

As equipes de fiscalização atenderam denúncias e estiveram em pontos comerciais nos bairros do Bigorrilho, Centro, Hugo Lange, Rebouças, Bairro Alto, Barreirinha, Capão da Imbuiá, Jardim das Américas, Lindóia, Portão, Santa Quitéria, Santa Felicidade, Santo Inácio, Novo Mundo e São Braz.

Durante as abordagens nestes locais a equipe encontrou, ao todo, 93 pessoas aglomeradas e abordou 12. Os agentes municipais aplicaram cinco autuações administrativas ao constatar irregularidades.

As fiscalizações nos 11 estabelecimentos resultaram em diversas apreensões de ilícitos: 10 máquinas caça-níqueis, três máquinas de jogo do bicho, 11 cartelas e dois cadernos de anotações do mesmo jogo, duas impressoras, dois computadores, 791 essências de narguilé, 52 cigarros eletrônicos e um aparelho de TV, além de R$ 1.182 reais em espécie.

No Bairro Alto e em Santa Felicidade, os policiais militares e agentes municipais flagraram atividade de jogo do bicho e de azar e os responsáveis foram encaminhados para assinatura de Termo Circunstanciado. Em outra abordagem, na região Central, houve a apreensão de materiais contrabandeados como essências de narguilé e cigarros eletrônicos.

