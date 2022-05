A Polícia Federal do Paraná se manifestou nesta segunda-feira (02) a respeito da situação de violência que envolveu um policial federal que disparou contra quatro pessoas numa loja de conveniência de um postos de combustíveis de Curitiba na noite de domingo (1º).

Em nota, a Polícia Federal reforçou que acompanha e colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Civil. “Imediatamente, foram determinadas as providências legais para a apuração do episódio, sob o aspecto administrativo-disciplinar”, diz a nota.

Por fim, a Polícia Federal disse que lamenta profundamente os acontecimentos e “expressa solidariedade neste momento de luto e dor das vítimas, familiares e amigos, ressaltando que tais condutas não refletem a formação, princípios e valores éticos da Instituição”, finaliza.

O caso

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou depois que um policial federal estacionou o carro em um local não permitido. Houve uma briga entre o policial e outras pessoas, incluindo um segurança do posto. Entre os baleados, uma pessoa morreu na ambulância e outras três foram encaminhadas ao hospital.

