Policiais da Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II) interceptaram na madrugada desta quinta-feira (26) a entrada de 34 aparelhos de celular, 44 carregadores de celular, 22 chips lacrados, 22 fones de ouvido, além de ferramentas e drogas. As informações são do Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (Sindarspen).

A ação aconteceu durante uma ronda de rotina do Grupo de Segurança Interna da unidade (GSI). Eles observaram que a tela de segurança que impede a entrada de arremessos do lado de fora do presídio estava rompida. O grupo então avisou os policiais do plantão, que intensificaram a fiscalização pelos circuitos de TV.

Segundo o Sindarspen, um homem começou a se aproximar da tela de segurança rompida por volta das 2 horas da manhã, para fazer as entregas. Pelo lado de dentro da unidade, um preso arremessou uma corda, onde o homem que estava fora amarrava garrafas pet com os equipamentos.

Foram aprendidas 23 garrafas pets, contendo: 34 aparelhos celular, 44 carregadores de celular 22 chips lacrados, 22 fones de ouvido, uma tela de celular, duas serras de construção, uma broca, dois estiletes, um alicate de corte, duas super colas, nove bexigas grandes, 2 kg de maconha e 5kg de fumo.

A segurança intramuros a serviço da população

A segurança interna das penitenciárias, casas de custódia e cadeias públicas é uma das competências dos policiais penais. “A segurança da sociedade também se faz quando se coíbe o crime dentro dos presídios, pois de dentro das unidades partem ordens de organizações criminosas que aterrorizam a população. O trabalho da Polícia Penal de impedir essas comunicações é fundamental para a segurança de todos”, explica a presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Vanderleia Leite.

