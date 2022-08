Oito pessoas morreram em Curitiba após um confronto com a Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (11). Segundo as investigações, o setor de inteligência da Polícia Militar interceptou uma ação de uma facção criminal que tinha como objetivo matar o líder de outro grupo. Os policiais foram até os bairros Caximba e Cajuru onde ocorreram o confronto.

No Caximba dois homens morreram. Eles tinham sido abordados pelos policiais e já desembarcaram de um veículo roubado atirando contra a equipe policial. No confronto os dois morreram. “Estes dois indivíduos estavam indo para essa residência buscar armamento. Houve uma tentativa de abordagem por alguns quilômetros até que conseguiram abordar. Ao desembarcarem os ocupantes efetuaram disparos de armas de fogo contra a equipe, havendo um primeiro confronto neste local., explicou o capitão Anderson, da Rone.

Confrontos ocorreram em dois pontos de Curitiba, deixando 8 mortos. Foto: Reprodução/RPC/Tony Mattoso.

No mesmo instante, só que no bairro Cajuru, outras seis pessoas morreram em confronto com policiais da Rone. Os policiais chegaram em uma residência onde seria o local onde eles guardavam armamento e foi recebida a tiros. Houve revide dos policiais e seis pessoas que estava no local morreram. Nenhum policial ficou ferido nos confrontos.

“O pelotão Rone estava pela região do Cajuru quando localizou um veículo estacionado ao lado de uma residência. As equipes ao adentrarem nessa residência foram recebidas por disparos de arma de fogo, onde estes seis elementos acabaram sendo alvejados pelas equipes Rone”, completou o capitão Anderson.

Criminosos pro IML

Os corpos dos oito mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba, onde serão identificados e passarão por perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.