O advogado criminalista Ismael Kalil Saffe de Araujo Filho, 41 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel de Curitiba nesta sexta-feira (11). A vítima é de Cascavel, no Interior do Paraná, e estava na capital para uma audiência. A informação é da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A Polícia Civil (PCPR) investiga o caso.

A PCPR informou que aguarda laudos complementares sobre a morte, para apurar mais detalhes sobre a causa e motivo da morte de Kalil. Até o momento, não há indícios de homicídio.

As informações, repassadas ao portal G1 Paraná, revelam que familiares tentaram contato com o advogado na quinta-feira (10), mas não tiveram sucesso. O hotel foi acionado e também não encontrou o hóspede. A Guarda Municipal de Curitiba foi acionada.

A OAB afirmou, ao G1 Paraná, “que acompanha as investigações do caso”.