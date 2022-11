A Polícia Civil do Paraná quer saber o que motivou a queda que resultou na morte da DJ Laurize Oliveira, de 42 anos, na última terça-feira (15). Laurize tocava em um trio elétrico durante a Parada da Diversidade em Curitiba. A corporação quer saber se os fios de rede acima do trio elétrico causaram a queda da DJ durante a passagem do veículo. Até o momento, três pessoas que acompanhavam o trio no asfalto já foram ouvidas.

Nos próximos dias estão previstos depoimentos de quem estava junto com Laurize no veículo, além de representantes da empresa responsável pelo veículo e organizadores do evento.

André Albano, DJ que estava junto à Laurize no veículo, afirmou em entrevista à RPC que o caso foi uma fatalidade. “Fui o primeiro a descer para tentar resgatar a Laurize. Ainda me dói tudo que aconteceu, de fato foi algo assim, fatalidade mesmo”, afirmou.

A Dj chegou teve ferimentos graves na cabeça, chegou a ser atendida no local e foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Laurize era natural de Morrinhos, na região sul de Goiás.

Parada da Diversidade tinha alvará

A prefeitura de Curitiba confirmou que o evento tinha autorização conforme dito pela organização no dia do acidente que vitimou a DJ.

