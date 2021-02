Uma festa clandestina com aproximadamente 100 pessoas foi encerrada pela Polícia Militar em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, neste domingo (24). Os policiais chegaram ao local após uma denuncia anônima de aglomeração. Segundo boletim mais recente do Paraná, a covid-19 já tirou a vida de 9.325 paranaenses desde o começo da pandemia.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que a festa ocorria em um espaço fechado e com os participantes sem máscara, comportamento completamente diferente do que recomendam os especialistas em saúde no sentido de evitar a contaminação por coronavírus.

A dona do local assinou um termo circunstanciado e foi liberada.