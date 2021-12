A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está contando com dois esportivos em sua frota de viaturas. Isso mesmo, você não leu errado: viaturas. Trata-se de um Porsche Macan, que custa zero quilômetro entre R$ 415 e R$ 635 mil, segundo site oficial da marca. O carro de luxo é modelo 2016/2017 e foi apreendido em uma operação em Curitiba, depois repassado ao governo estadual.

Segundo a corporação, a viatura vai ser utilizada em exposições e em possíveis fiscalizações. Além do Porsche, outro esportivo, um Camaro, da Chevrolet, também foi concedido judicialmente e terá a mesma função.

Segundo a Polícia Militar, o Porsche foi apreendido durante a Operação Ostentação, realizada em novembro passado em Curitiba, região metropolitana e litoral do estado. Na ação, 15 pessoas foram presas, entre elas Camila Marodin, conhecida como trafigata, e viúva de Ricardo Marodin, que era considerado pela Polícia um líder de organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Na operação, foram encontradas 35 armas de fogo, R$ 120 mil em dinheiro, cinco automóveis, uma moto e dezenas de munições. “O Porsche será usado em exposições e talvez em operações pontuais. Ele foi apreendido e concedido o perdimento pelo juiz competente”, comentou o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira para a Tribuna do Paraná.

Porsche Macan foi apreendido em uma operação policial e agora será utilizado pela corporação. Foto: Tribuna do Paraná.

Carrões contra o crime

Desde 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui um Dodge Challenger RT, apreendido em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. O veículo se encontra em Foz do Iguaçu. Já a Polícia Federal, está com um Lamborghini modelo Gallardo LP 560-4, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, e foi transformado em viatura ostensiva da Polícia Federal do Paraná. Apesar da potência, o veículo não será utilizado nas ações rotineiras da PF como viatura comum, mas sim direcionado para exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado e descapitalização de bens das organizações criminosas.

O veículo foi apreendido no âmbito da Operação Daemon. A ação, deflagrada em julho de 2021, apurou possíveis fraudes praticadas por um grupo empresarial na negociação de criptoativos.

