A Polícia Militar do Paraná apresentou nesta sexta-feira (16) os novos veículos que vão auxiliar no policiamento preventivo ostensivo do Litoral do Paraná durante a temporada de verão. A corporação vai utilizar os modelos diciclos e “buggys” com tração 4×4.

Os modelos dos novos veículos serão usados pelos militares estaduais tanto na areia quanto nas áreas urbanas das praias, melhorando a mobilidade, o policiamento e aumentando a segurança para os moradores e veranistas que ficarem na beira-mar.

Os diciclos são chamados de “Veículo Individual de Policiamento”, no qual um policial militar fica em pé na plataforma e pode atingir uma velocidade de até 22 km/h. Já os UTVs, uma espécie de “buggy”, com capacidade para até quatro pessoas e com tração 4×4, podem acessar áreas mais difíceis, além de atingir uma velocidade máxima de 80km/h.

Os veículos receberam a identificação da Polícia Militar do Paraná, além de faróis para patrulhamento noturno, alerta sonoro e giroflex para melhor aproximação por parte da população com os policiais militares.