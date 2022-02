A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou e recuperou uma carga com 506 botijões de gás, na quarta-feira (23), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante a ação, duas pessoas foram presas por receptação, sendo um homem de 53 anos e uma mulher de 57.

A carga de botijões foi roubada no dia 21 de janeiro deste ano, em Araucária, na RMC. Após diligências, com o apoio do Grupo de Operações Aéreas da PCPR, a carga foi localizada escondida sob uma lona em um terreno na região.