Dois homens que realizavam exames oftalmológicos sem permissão foram presos em flagrante pela Polícia Civil (PCPR), no bairro Capão Raso, em Curitiba. A dupla foi levada para a delegacia no último sábado (11), durante ações de fiscalização da PCPR.

Um dos suspeitos é optometrista e tem 42 anos, o outro tem 31 e é dono de uma ótica. Ambos assinaram termo circunstanciado por exercício ilegal da profissão e respondem em liberdade.

Eles estavam oferecendo ilegalmente os exames de forma gratuita à população. Os policiais apreenderam mostruários de armações de óculos e aparelhos de optometria.

Foto: Divulgação/PCPR

Produtos impróprios

Ainda no sábado, durante a fiscalização da Polícia Civil, uma terceira prisão foi feita em um posto de combustível do bairro Sítio Cercado, onde a PCPR e representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná apreenderam produtos impróprios para consumo.

Conforme a polícia, cigarros eletrônicos e bebidas foram identificados sem selo de tributação de imposto sobre produtos industrializados. O responsável de 27 anos assinou termo circunstanciado por vender ou expor a venda de produtos impróprios para consumo. Ele responde pelo delito em liberdade.

