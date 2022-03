Um homem suspeito de tentar matar um taxista a facadas e tijoladas em 19 de fevereiro, em Curitiba, foi preso na manhã desta quinta-feira (10), pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada a ciúmes por parte do suspeito a uma relação entre a esposa dele e a vítima, enquanto estavam separados. Na ação, o agressor utilizou um tijolo e uma faca para atingir a vítima que foi salva devido a outras pessoas que presenciaram a cena e acabaram intervindo.

A polícia ainda procura um segundo suspeito que teria envolvimento no crime. Caso alguém tenha informações, a orientação é entrar em contato com a DHPP pelo 0800-643-1121. O anonimato é garantido.

