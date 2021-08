Dois homens são procurados pela Polícia Civil por tentar matar no último sábado (28) um cachorro no bairro Tatuquara, em Curitiba. Imagens de câmeras de segurança estão sendo verificadas na tentativa de descobrir a identidade dos responsáveis. Apesar da violência dos marginais, o animal não foi ferido.

Segundo o delegado Matheus Laiola, o crime foi flagrado por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. Os homens passavam pela rua Doutor Cesar Perneta, onde o cão estava, quando um deles tentou atirar contra o animal, mas a arma falhou. “As melhores imagens são essas, e a gente precisa da informação para identificar essas pessoas. Os animais estão bem, mas precisamos saber quem são essas pessoas para pedir a prisão”, comentou o responsável pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Conhece? Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou no (41) 3251-6200. É garantido o anonimato.

