A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deseja a colaboração da população para encontrar a mulher que dirigia o veículo que bateu na madrugada de sábado (12), em um motoboy na esquina entre a Rua Nunes Machado e Avenida Sete de Setembro, no bairro Rebouças, em Curitiba. Mozart Martins, 32 anos, teve diversos ferimentos pelo corpo e passou por duas cirurgias no hospital Cajuru. A condutora do carro não prestou atendimento e fugiu após a colisão. O acidente, gravíssimo, foi flagrado em vídeo.

De acordo com a Polícia, trata-se de Cassiane Aparecida Araújo Aires. Depois de ouvir testemunhas e acompanhar imagens de câmeras de segurança da região, a polícia cumpriu na quarta-feira (16) mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, mas ela não foi localizada. Além da tentativa de homicídio, a mulher pode responder pelos crimes de omissão de socorro e fuga do local de acidente.

Na tentativa de localizar Cassiane, a PC divulgou o retrato para que a população ajude com alguma informação na localização da mulher. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou 3261-6650 e 3261-6639, diretamente à equipe de investigação.

O acidente

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente e mostra um carro branco passando por cima da calçada, onde há uma canaleta para biarticulados, e atingindo em cheio o motociclista que seguia pela avenida ao lado. Após o acidente, a pessoa que dirigia o carro fugiu sem prestar socorro.

“Chegou ao nosso conhecimento a placa do veículo envolvido assim como os possíveis envolvidos. Agora seguimos nas investigações no intuito de estabelecer a real responsabilidade das pessoas. A pessoa que se envolve em acidente com vítima a obrigação inicial dela é prestar socorro à vítima”, ressaltou o delegado Segundo Leonardo Carneiro.

A pancada do acidente foi tão forte que o motociclista, identificado como Mozart Martins, de 32 anos, teve diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi levado ao hospital Cajuru, onde passou por duas cirurgias. Segundo a esposa dele, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná de segunda-feira (14), Mozart quebrou o pé esquerdo, está com três fraturas no fêmur, duas fraturas no cotovelo, duas clavículas fraturadas, a escapula esquerda quebrada, o osso esterno quebrado, além de duas lesões na coluna.