Uma organização criminosa responsável por aplicar golpes na venda de imóveis na planta, construções e reformas de casas é procurada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Policiais cumprem, nesta segunda-feira (7), quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão nos bairros Centro Cívico, Seminário e Uberaba, em Curitiba, e no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos usavam uma empresa de fachada para venda de imóveis na planta, construções ou para negociar reformas de casas. A maioria dos empreendimentos não foi nem iniciada e os que tiveram início, não foram finalizados. Além de retirar dinheiro das vítimas, o grupo não dava retorno nenhum sobre os empreendimentos.

Até o momento, oito pessoas se declararam vítimas com prejuízo de R$ 2,5 milhões. No entanto, a PCPR estima que exista outros prejudicados no golpe e que o valor chegue a R$ 6 milhões. Algumas das vítimas já identificadas haviam contratado serviços com obras que deveriam ter sido entregues há um ano, pagando valores expressivos. Os indivíduos devem responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.