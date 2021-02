Uma carga de chocolate avaliada em R$ 400 mil foi parcialmente recuperada pela Polícia Civil (PCPR) após ter sido roubada de um caminhão na madrugada de segunda-feira (15), no Tatuquara, em Curitiba. O caminhão saiu de Barueri, região metropolitana de São Paulo, e seguia para São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC). O motorista acabou rendido em um posto de gasolina por suspeitos armados.

A Polícia não informou quantos eram os suspeitos, mas explicou que eles levaram o motorista do caminhão até uma estrada rural de São José dos Pinhais e o obrigaram a ajudar na transferência de parte da carga para outro veículo.

+ Leia mais: “Ponto Ecológico” em Curitiba é tomado por mato e chama atenção

A suspeita de roubo foi notificada à polícia pela empresa responsável pela carga, após não conseguir contato com o motorista do caminhão. A PCPR informou que o motorista foi localizado horas depois pela Polícia Militar (PM), em um veículo abandonado na estrada rural.

Até o início da tarde desta terça-feira, os suspeitos ainda não haviam sido localizados. A Polícia segue investigando o caso e tenta recuperar o restante da carga. O valor dos chocolates já recuperados não foi informado.

A polícia pede a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos indivíduos ou do restante carga roubada. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181, do Disque Denúncia, e pelo telefone (41) 3343-1639. Também é possível enviar e-mail direto para a equipe de investigação no endereço dccp.dfrc@pc.pr.gov.br.