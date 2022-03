A Polícia Civil do Paraná divulgou, na manhã desta sexta-feira (25), o nome e imagens do suspeito do assassinato brutal de uma mulher dentro de um ônibus da linha Centenário/Campo Comprido, no bairro Mossunguê, em Curitiba, na tarde de quinta-feira (24). O caso chocou pela brutalidade e frieza do assassino, que saiu caminhando do coletivo após dar um golpe fatal no pescoço da jovem Samantha Mantovani Muniz, de 35 anos.

"Vai ser muito difícil, éramos só nós duas", lamenta mãe de jovem assassinada dentro de ônibus em Curitiba

O homem foi identificado pela Polícia Civil como Wesllen Vitorino de Araújo Silva, de 23 anos. A mulher foi morta a facadas após uma briga. A vítima teria tentado apartar uma discussão quanto foi atingida pelo golpe no pescoço. O homem teria se envolvido também em outro assassinado meses atrás.

Conhece o Wesllen?

Quem souber informações do paradeiro de Wesllen Vitorino de Araújo Silva pode ajudar a polícia com informações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia ou 0800 643 1121, diretamente à equipe de investigação.