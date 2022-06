A Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em entrevista coletiva nesta tarde de sexta-feira (10), confirmou que o material genético das amostras da ossada arquivadas no inquérito de Leandro Bossi são mesmo dele. Leandro desapareceu em Guaratuba em 1992, com sete anos de idade, na mesma época em que Evandro Ramos Caetano também sumiu.

Na coletiva, o secretário de Segurança Pública Wagner Mesquita explicou que no ano passado foram enviadas para análise oito amostras de crianças desaparecidas que estavam na guarda da Polícia Científica. “Da mesma forma foram coletadas material genético de três famílias, entre elas da mãe de Leandro Bossi. E agora tivemos o resultado positivo, de compatibilidade de 99,9% de material genético”, confirma.

O secretário não deu detalhes de onde estaria a ossada que confirmou ser de Leandro Bossi. Mesquita apenas informou que material utilizado no teste de DNA estava em custódia da Polícia Científica. “A arrecadação foi feita dentro daquele inquérito, daquele homicídio, 30 anos atrás. Eu não tenho como adiantar uma informação que consta no inquérito de 30 anos atrás”, explicou Mesquita.

Secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita. Foto: Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná.

Sobre o caso

Leandro Bossi desapareceu em 15 de fevereiro de 1992 na mesma cidade em que Evandro Ramos Caetano foi raptado. A última informação que se tem sobre o garoto é de que ele estava no show do cantor Morais Moreira.

O “sumiço” de Leandro infelizmente não teve cobertura por parte da imprensa paranaense da época. O caso só ganhou notoriedade após o desaparecimento de Evandro, em abril do mesmo ano – garoto de 6 anos, que tinha as mesmas características físicas de Leandro.

O serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (SICRIDE) da Polícia Civil chegou a fazer uma simulação de como ele deve estar atualmente e o caso seguia em aberto.

O pai de Leandro, João Bossi, chegou a dar depoimento ao seriado do Globoplay, mas acabou falecendo aos 61 anos no dia 30 de abril deste ano, sem saber quem foram os culpados pelo sequestro do menino.

