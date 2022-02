Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Ambienta realizou um acompanhamento tático a um veículo suspeito na Rua Manoel Soares Lima, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Na abordagem após a suspeita o resultado: os policiais encontraram uma arma, munição e descobriram que o carro estava com alerta de roubo.

De acordo com a polícia, a arma estava no porta luvas (um 38 com 6 munições além de uma munição calibre 9 mm). Ao consultar o chassi do veículo, um HB20 marrom cor marrom de placas PAW 6A16, foi constatado que tinha sido roubado no dia 08 de fevereiro. Os indivíduos foram presos e encaminhados à delegacia de Furto e Roubos de Veículos.

Os detidos irão responder por porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação de veículo.