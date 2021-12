A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), apreendeu materiais satânicos e uma arma de airsoft durante operação contra um grupo extremista que fazia apologia ao nazismo e disseminava ódio a negros e judeus em redes sociais, na manhã desta quinta-feira (16), nas cidades de Londrina, no norte do estado, Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e Campina da Lagoa, no oeste.

Os materiais satânicos foram encontrados na casa de um jovem de Campina da Lagoa. O rapaz foi lavado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Em Londrina e Araucária, a PCPR não encontrou nada de irregular.

O material apreendido no Paraná será encaminhado para o Rio de Janeiro.

