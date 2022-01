Dois policiais militares quase foram atingidos por fogos de artificio em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no sábado (01). O irresponsável pelo ato não foi localizado, mas poderia ter causado um grave acidente envolvendo os militares e mais pessoas que estavam por perto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dois policiais parados em uma esquina da cidade ao lado da viatura. Vale reforçar que a ação da PM no local visa passar tranquilidade à população que está em grande número na região. Na sequência, o artificio é atirado em direção aos PMs e um deles chega a se abaixar para evitar o contato.

Artefatos explodiram em cima da viatura policial. Foto: Reprodução.

Com a explosão, famílias que passavam atrás da viatura tiveram que se proteger. Nas imagens, crianças correm após o barulho. Lembrando que acidentes com fogos de artifício podem provocar, além de graves queimaduras, situações mais graves como amputação de membros.

Boletim de Ocorrência

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, duas equipes policiais estavam em policiamento base na pracinha da Vila Velha, em Rio Branco do Sul, quando por volta da 00:40 de sábado, foram atacados com fogos de artifícios por populares. Os policiais militares tiveram que desviar dos artefatos e garrafas que foram arremessadas.

Ainda segundo o documento, os militares estaduais fizeram o uso de espargidores para conter a população que investia contra eles. Ninguém foi encaminhado e nenhum policial ou outro cidadão ficou ferido.

O 22º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento da região, informa que serão apuradas as informações pelo setor de Inteligência da unidade. No momento da ocorrência, foi feito o registro em boletim pela própria equipe que estava lá.

