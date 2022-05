Uma manifestação de policiais rodoviários ocorre em Curitiba, em frente à sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (26). Segundo o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Paraná (SinPRF-PR), o movimento quer a reestruturação das carreiras policiais da União e cobra promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Os policiais penais federais também devem estar presentes.

Em nota assinada pelo presidente do SinPRF-PR, Sidnei Nunes de Souza, o sindicato explica que a manifestação será pacífica. O texto reforça a posição forte da categoria em prol da valorização dos PRFs. A categoria reclama de promessas não cumpridas pelo Governo Federal em relação às carreiras dos policiais.

“Não é possível que continuemos sendo a carreira típica de estado menos valorizada da União”, diz um trecho na nota.

Segundo a organização, a concentração dos participantes ocorreu na sede do SinPRF-PR, no Capão da Imbuia, e depois seguirá em marcha até a Superintendência da PRF, no Prado Velho, na Linha Verde.

Foto: Divulgação.

