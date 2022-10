O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia criminal contra um policial civil que teria exigido dinheiro de um caminhoneiro para ignorar uma suposta infração ambiental. O denunciado é investigador junto à Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O agente foi afastado das funções pela Justiça.

De acordo com a investigação, no dia 27 de setembro, o policial civil Cássio Laercio de Almeida da Silva, e Rafael Correa Santos que se passava por investigador, abordaram o motorista de caminhão no bairro Uberaba, em Curitiba. Utilizando identificação da Polícia Civil e alegando a possibilidade de apreensão do veículo e aplicação de multa por crime ambiental, os dois pediram ao caminhoneiro R$ 1,5 mil para não realizar a autuação. Acertaram a entrega do valor para o mesmo dia, em um posto de combustível.

Ao chegarem no local combinado, a dupla percebeu que havia viaturas da polícia, e abortaram o plano. Na sequência, combinaram com a vítima de buscar o dinheiro no trabalho do caminhoneiro. Chegando lá, perceberam outra viatura policial descaracterizada. Tentaram fugir e bateram o carro em um muro, sendo presos em flagrante. Foi verificado depois que os dois também haviam adulterado a placa do veículo que dirigiam.

Na denúncia, o Ministério Público sustenta a prática dos crimes de concussão e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O processo vai tramitar junto à 9ª Vara Criminal de Curitiba.