Após o falecimento da soldado e estudante da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Francielle Coimbra da Luz, de 36 anos, por complicações no parto, Polícia Militar e UFPR lamentaram a perda.

“Hoje, com muito pesar, nos despedimos da Soldado Francielle Coimbra da Luz, com a certeza de que Valhala recebe uma nobre guerreira”, lamentou a PM, em comunicado nas redes sociais.

“A UFPR e a comunidade universitária, em luto, prestam sentimentos a amigos e familiares”.

Nas redes sociais amigos prestaram homenagens à Francielle. “

Está sendo muito difícil aceitar sua partida amada amiga. ❤️❤️❤️ vá em paz”, disse uma internauta.

“Muito triste, uma pessoa alegre, sempre com um sorriso no rosto, tive o prazer de trabalhar com ela, meus sentimentos aos familiares”, revelou outro colega de trabalho.

Carreira

A aluna do 5º período do curso de Medicina Veterinária deixa mais dois filhos de 15 e 4 anos, além do recém nascido que não teve seu estado de saúde informado.

*Valhala vem da mitologia escandinava: um palácio paradisíaco destinado a acolher os heróis mortos em batalha e no qual estes vão viver.

