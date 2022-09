Um soldado da Polícia Militar matou a ex-mulher e depois se matou na noite desta terça-feira (13), no bairro Rebouças, em Curitiba. O policial abordou o carro da ex-companheira na Rua Chile, próximo do cruzamento com a Rua Francisco Nunes, por volta das 17 horas. Ele atirou contra o veículo, enquanto a mulher dirigia, e entrou dentro do carro.

De acordo com a polícia, a mulher foi baleada e morreu dentro do carro. Uma equipe da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) da Polícia Militar negociou uma possível rendição com o soldado, que acabou tirando a própria vida depois de mais de quatro horas de negociação. A polícia não deu detalhes sobre a motivação do crime.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram o policial atirando contra o carro da vítima. Ele aparece chegando de motocicleta e atirando logo em seguida.

Toda a situação mobilizou viaturas da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros na região e a área ao entorno do cruzamento da Rua Chile com a Rua Francisco Nunes teve o trânsito totalmente bloqueado.

Polícia Militar emite nota oficial sobre o caso

Na noite desta terça-feira (13), a Polícia Militar enviou uma nota oficial se posicionando a respeito do ocorrido. A PM disse que se solidariza com os familiares das vítimas e que lamenta o ocorrido. Confira a seguir a nota completa:

“Sobre os fatos ocorridos no final da tarde/início da noite desta terça-feira, a Polícia Militar do Paraná, inicialmente, se solidariza com os familiares das vítimas e lamenta o acontecido.

Todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante.

Neste momento é fundamental mover todos os esforços para amparo das famílias e as motivações serão devidamente apuradas posteriormente.

Mais informações serão repassadas assim que possível.”

Bloqueio no trânsito faz universidade abonar faltas

Por causa do grande bloqueio no trânsito, que acontece desde às 17 horas desta terça-feira (13), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) divulgou um comunicado informando que os estudantes com aula no período noturno terão suas faltas abonadas.

“Cientes do congestionamento significativo ao redor do Câmpus Curitiba, comunicamos que os estudantes com aula no período noturno, nesta terça-feira (13/09), terão suas faltas abonadas no primeiro e segundo horários. Afirmamos que não há riscos para estudantes e colaboradores que precisam chegar ou sair da Universidade.”