O policial federal Ronaldo Massuia, que protagonizou cenas de terror em um posto de Curitiba na último dia 1º de maio em Curitiba virou réu pela morte do fotógrafo André Fritoli e pela tentativa de homicídio contra sete outros clientes que estavam no posto naquela noite. O policial atirou contra clientes que estavam no posto de combustíveis após uma discussão gerada dentro da loja de conveniência.

A denúncia do Ministério Público do Paraná foi acatada pela juíza Mychelle Pacheco Cintra, da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. A magistrada decidiu ainda que o agente deve seguir preso preventivamente no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

+Leia mais! Vítima de atirador em posto de gasolina de Curitiba diz que se fingiu de morta para sobreviver

“Entendo que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, elementos que refletem a justa causa para início da ação penal quanto aos crimes descritos na denúncia. Sendo assim, ao menos em um juízo sumário de cognição, entendo que há indícios de autoria em desfavor do acusado, bem como que se encontram preenchidos os requisitos necessários para o recebimento da denúncia”, disse a juíza Mychelle na decisão.

Foto: Reprodução.

Em nota enviada à RPC, a defesa de Ronaldo Massuia afirmou que irá aguardar a citação do acusado e que irá se manifestar sobre as teses preliminares no processo.

Relembre o massacre no posto de Curitiba

>> Inconsolável, mãe de fotógrafo morto em posto por policial federal é dispensada de prestar depoimento

>>“Foi coisa de filme, eu não desejo para ninguém”, diz sobrevivente baleado por policial federal em Curitiba

>> Justiça nega liberdade a policial federal que atirou e matou em posto de Curitiba

>> “Vi um rapaz morrer na minha frente enquanto eu levava tiros”, relata mulher alvo dos tiros de policial federal em Curitiba

>> Policial Federal atira contra quatro pessoas em posto de combustíveis em Curitiba; Uma morreu

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Nasce a filha de Flávia com Guilherme Pantanal Jove volta para a tapera de Juma Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”