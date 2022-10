O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão do governo do Paraná, publicou nesta terça-feira (25) o nome do vencedor da licitação para elaborar os projetos e executar a nova Ponte de Guaratuba e seus acessos, no Litoral. O Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas Oeci S/A, Carioca Christian-Nielsen Engenharia S/A e Goetze Lobato Engenharia S/A, teve sua planilha de preços e documentos de habilitação aprovados pela comissão julgadora do DER.

LEIA MAIS – Policiais da Rotam são presos no Paraná suspeitos de porte de drogas e abuso de autoridade

Com a publicação, tem início o período de três dias úteis para eventual interposição de recursos. Se não houver contestações, a licitação segue para homologação do resultado.

LEIA AINDA – Projeto quer credenciar empresas privadas para administrar 27 escolas públicas da rede estatual do Paraná

A Oeci S/A participou da sessão de disputas de lances de preços da licitação, em setembro, e ficou em terceiro lugar, com a proposta de R$ 386.939.000,00. Mas o DER julgou e inabilitou as duas primeiras classificadas, com propostas de R$ 386.799.000,11 e R$ 386.803.553,00, respectivamente.

LEIA TAMBÉM:

>> Ponte de Guaratuba: licitação ainda não tem definição sobre a empresa que fará a obra

>> Licitação da Ponte de Guaratuba tem mais uma empresa inabilitada; 3ª colocada foi chamada

>> 2ª colocada em licitação para Ponte de Guaratuba é convocada após 1ª ser desclassificada

Obra

De acordo com o DER, a obra terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada e duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, além de calçadas com ciclovia em ambos os lados. Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte.

Ainda segundo o DER, o prazo total estimado para execução é de 32 meses, sendo dois meses para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 meses para os serviços da obra.